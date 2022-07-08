Тарас Тополя потролив коміків з пропагандистського телеканалу, які пропонували йому угоду

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який зараз працює військовим парамедиком на фронті, пригадав, як потролив коміків з пропагандистського телеканалу ТНТ.

Як розповів артист, який показав моторошні кадри зі "святкування" дня народження, близько року тому канал запускав новий комедійний проєкт і хотів викупити у гурту права на пісню "Бери своє".

Тоді зірка "погодився", але сказав росіянам скинути гроші за трек на рахунок ЗСУ. Про це знаменитість розповів у проєкті "Орестократія".

"То був якийсь дуже крутий проєкт, його робила команда "Камизяки". У них там прям купа грошей, усе клас. І вони звернулися до нас, бо хотіли зробити основною піснею цього проєкту наш трек "Бери своє". Ми сказали: "Так, добре, робіть. Ми вам зараз скидаєм рахунок – оплатіть нам, будь ласка, скиньте гроші одразу на Збройні сили України", – поділився Тополя.

Після цього, за словами Тараса, росіяни не відповіли на пропозицію.

"Вони загубилися. Тобто у нас таке відношення до Росії і до російського ринку", – розповів Тополя.

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