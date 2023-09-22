Тарас Тополя повеселив Мережу кумедною світлиною свого сина з гітарою

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя поділився поділився рідкісним фото свого восьмирічного сина.

Музикант повеселив шанувальників веселою світлиною сина Марка на своїй сторінці в Instagram. На фото хлопчик тримав в руках батьківську гітару, а також зробив кумедний вираз обличчя - насупив брови та пильно дивився у камеру.

У підписі до кадру зірковий батько пожартував, що це вже зростає нове покоління на зміну нинішнім "Антитілам".

"Антитіла" junior. Сцена тремтить в очікуванні", - пожартував Тополя.

Син Тараса Тополі / Фото: instagram.com/tarastopolia

У коментарях думки шанувальників розділилася з приводу того, на кого з батьків більше схожий хлопчик. Дехто вважає, що Марк дуже схожий на батька, а хтось пише, що він - копія мами, співачки Alyosha.

Дуже схожий на вас!

Справжній красень!

Син - копія мами!

Нагадаємо, на початку вересня дружина Тараса Тополі разом з дітьми повернулася до України. Від початку повномасштабної війни зіркова мама з двома синами і донькою перебувала у США.

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