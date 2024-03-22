Тарас Тополя пояснив, як "Антитіла" збираються зіграти концерт у Криму влітку 2024 року

Український співак, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував їхній концерт у Криму, який вони анонсували на 23 серпня 2024 року.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" лідер колективу пояснив, що вони запланували виступ в Ялті, аби показати як і українцям, що півострів повернеться до складу України і там замайорить синьо-жовтий прапор, так і росіянам, що окупантів у будь-якому разі виженуть з території Криму.

Тарас Тополя наголосив, що концерт "Антитіл" в Ялті обов'язково відбудеться. Щоправда, точної дати музикант сказати не може, адже фронт – непередбачуваний, і події там змінюються постійно.

Анонс концерту гурту "Антитіла" в Криму / Фото: instagram.com/antytila_official

"Концерт обов'язково відбудеться. Питання лише - коли. Анонс цього концерту – це наша чітка позиція, що Крим буде українським. Анонс цього концерту – це меседж і до тієї аудиторії, мабуть, першою чергою, і це ще раз артикулювання позиції гурту "Антитіла" і великої кількості українського суспільства, яку примушують похнюпити носа і опустити руки через певні складнощі, втому і виснаження за ці два роки війни. Але ми не хнюпимося і руки не опускаємо. Ми валимо, топимо за своїх, вперед з вірою і впевненістю в перемогу. Ці речі, як концерт в Ялті, це символічні речі, декларація про те, що Крим обов'язково буде в Україні", - наголосив артист.

Тарас Тополя зазначив, що "Антитіла" робитимуть все можливе, аби в Криму знову був синьо-жовтий прапор. Артист наголосив, що потрібно обов'язково вірити в перемогу України і війні з Росією та звільнення всіх окупованих територій. Співак переконаний, що навіть нереальні речі можуть стати реальністю завдяки вірі.

Гурт "Антитіла"

"Ми будемо боротися і працювати кожен на своєму місці для того, щоб там майорів український прапор і співали українські артисти. Якщо комусь це не подобається, якщо хтось буде занурюватися у біль, страждання, безнадію і тотальну бентегу – це його справа. Нагадаю ще раз, якщо мислити раціонально, то Київ мав впасти за тиждень. Цього ж не сталося! І багато чого не сталося! Чому? Тому що іноді віра, надія, світло, боротьба, внутрішня сила роблять більше, ніж раціоналізм і будь-які розрахунки. Якщо навіть зараз здається щось нереальним, завтра це стає реальним", - зазначив музикант.

Зазначимо, навесні 2023 року гурт "Антитіла" здивував анонсом про проведення концерту в Ялті 23 серпня 2024 року. Музиканти почали продавати квитки на подію та висловили впевненість, що влітку Крим буде звільнений від російських окупантів.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя різко пройшовся українським шоу-бізнесом і захейтував сучасних артистів.

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