Тарас Тополя приголомшив сумою, яку "Антитіла" зібрали на концерті в США для захисників

Нині український гурт "Антитіла" перебуває в благодійному концертному турі містами США, де збирає кошти на допомогу українським захисникам.

Днями музиканти відіграли концерт в Чикаго. Як зізнався лідер колективу Тарас Тополя, під час виступу їм вдалося зібрати на допомогу ЗСУ рекордну суму коштів. Зокрема, "Антитіла" завдяки концерту отримали 46 тисяч доларів.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

За словами Тараса Тополі, на ці кошти вони зможуть придбати 920 якісних аптечок для захисників, які вкрай необхідні на фронті.

"Унікальний концерт, на якому ми зібрали 46 тисяч доларів. Це 920 хороших медичних аптечок. 920 врятованих життів. Дякуємо усім, хто провів з нами цей емоційний вечір", - поділився Тарас Тополя.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Наразі концертний тур "Антитіл" продовжується. Попереду в музикантів ще п'ять концертів, на яких вони й далі збиратимуть кошти на допомогу українським захисникам.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя поділився особистим. Музикант зізнався, як вони з дружиною Alyosha врятували шлюб під час війни.

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