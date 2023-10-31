Тарас Тополя приголомшив сумою, яку "Антитіла" зібрали у США для захисників: "Встановили рекорд"

Лідер українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя поділився результатами благодійних концертів містами США та Канади.

До слова, учасники колективу нині перебувають у світовому турі, де збирають кошти на якісні аптечки для захисників. Ціль музикантів – зібрати 500 тисяч доларів. На цю суму можна придбати 10 тисяч аптечок, які вкрай необхідні для військових на полі бою. "Антитіла" вже відіграли всі концерти у США та Канаді. Як зізнався Тарас Тополя, вони зібрали приголомшливу суму коштів, а саме понад 300 тисяч доларів.

Гурт "Антитіла" / Фото: instagram.com/antytila_official

"301 тисяча доларів! Це понад 11,2 млн гривень. Це 6020 якісних медичних аптечок або 6020 врятованих життів наших захисників. Нам вдалося зібрати понад половину від запланованої суми в пів мільйона доларів і встановити абсолютний рекорд благодійних зборів у США та Канаді серед українських артистів", - поділився Тарас Тополя.

"Антитіла" не лише давали концерти, а й проводили благодійні аукціони. Далі колектив вирушає в тур країнами Європи. Музиканти планують зібрати решту суми та придбати необхідні аптечки.

Гурт "Антитіла" / Фото: instagram.com/antytila_official

"На наших концертах свої приходять до своїх, щоб послухати улюблену українську музику та по-справжньому підтримати наших захисників", - додав Тарас Тополя.

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