Тарас Тополя приголомшив сумою, яку "Антитіла" зібрали у США для захисників: "Встановили рекорд"

Колектив проводив благодійні концерти, а також організовував аукціони.
Лідер українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя поділився результатами благодійних концертів містами США та Канади.
До слова, учасники колективу нині перебувають у світовому турі, де збирають кошти на якісні аптечки для захисників. Ціль музикантів – зібрати 500 тисяч доларів. На цю суму можна придбати 10 тисяч аптечок, які вкрай необхідні для військових на полі бою. "Антитіла" вже відіграли всі концерти у США та Канаді. Як зізнався Тарас Тополя, вони зібрали приголомшливу суму коштів, а саме понад 300 тисяч доларів.
"301 тисяча доларів! Це понад 11,2 млн гривень. Це 6020 якісних медичних аптечок або 6020 врятованих життів наших захисників. Нам вдалося зібрати понад половину від запланованої суми в пів мільйона доларів і встановити абсолютний рекорд благодійних зборів у США та Канаді серед українських артистів", - поділився Тарас Тополя.
"Антитіла" не лише давали концерти, а й проводили благодійні аукціони. Далі колектив вирушає в тур країнами Європи. Музиканти планують зібрати решту суми та придбати необхідні аптечки.
"На наших концертах свої приходять до своїх, щоб послухати улюблену українську музику та по-справжньому підтримати наших захисників", - додав Тарас Тополя.
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