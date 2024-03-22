Тарас Тополя про позицію Пугачової: "Коли тут вчиняли злочини, можна б радикальніше висловлюватися"

Український співак, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував своє ставлення до російських артистів, які виступили проти розв'язаної Росією війни в Україні.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" музикант зазначив, що не відчуває до них агресії. Артист говорить, що музиканти чітко висловили свою антивоєнну позицію, тож він не може до них негативно ставитися. Як приклад, Тополя навів Аллу Пугачову. Утім, на думку лідера "Антитіл", коли стало відомо про звірства окупантів на території України, варто було б радикальніше говорити про злочини.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/igorgulyaevofficial

"Я не слідкую за ними. Я до артистів - "Мумий Тролль", "Би-2", Алла Пугачова – не відчуваю агресії, це точно! Об'єктивно, якщо казати про Аллу Пугачову, вона має характер. Вона висловлювала свою позицію неодноразово. В якісь критичні моменти, коли тут нищили дітей, жінок, коли вчиняли злочини в Бучі, Бородянці, можливо, можна було б і трішки радикальніше висловлюватися. Але я не в їхніх життєвих обставинах, тому і на цьому окей", - прокоментував артист.

Тарас Тополя додав, що й приязні до так званих "хороших росіян" не відчуває. Артист зазначив, що їхні антивоєнні висловлювання та дії жодним чином не впливають на війну в Україні, адже Росія й надалі продовжує вбивати невинних людей та щодня обстрілювати міста та селища.

Тарас Тополя

"Я точно не ненавиджу їх. Але я не можу сказати, що я відчуваю якусь велику приязнь до них. Таке от, прозоре ставлення. Робите – окей! Не будете висловлювати свою позицію – окей, нічого ж не зміниться. Якби їхні висловлювання щось сильно змінювали…А так монстр тримає весь каркас, рухається вперед…Вони там десь дають гастролі, щось прокоментують і що? Це їхній протест…Тут треба розуміти нашу глибинну відмінність. Наш протест – це Майдан", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя розкритикував нинішній український шоубізнес і зізнався, чому негативно ставиться до нього.

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