Тарас Тополя про те, як знімав кліп на дуетний трек з Едом Шираном у Харкові: "У полі, між позиціями"

Тарас Тополя про те, як знімав кліп на дуетний трек з Едом Шираном у Харкові: "У полі, між позиціями"

Український гурт "Антитіла" та британська зірка Ед Ширан записали дуетну пісню.

Прем'єра треку, який отримав назву 2Step, має відбутися 2 травня. Тим часом, соліст колективу Тарас Тополя поділився, як зірки творили трек.

У телемарафоні "Єдині новини" виконавець поділився, що запропонував колаборацію саме Ед.

"Пам’ятаєте, як ми записали відео-пропозицію до нього взяти участь у благодійному концерті в Бірмінгемі? Зрештою, нам у цьому відмовили. Не сам Ед, а організатори цієї події, оскільки ми були у формі та тримали зброю у руках, а у них це не співпадало з концепцією заходу. І потім за декілька днів команда Еда звернулася до нас з пропозицією зробити цю спільну пісню", – поділився зірка.

Тополя додав, що команда погодилася, втім, не знала, як реалізувати ідею, оскільки Тарас та його колеги наразі боронять нашу країну на фронті.

"Але ми знайшли варіанти, звичайно, ми не могли їх не знайти. Більше того, наші друзі, Дмитро Шмурак та команда відзняли прекрасний відеоряд до цієї пісні, поки ми були у Харкові. Нам потрібно було записати частинку синхронів, які ми записали просто тут у Харкові, в полі, між позиціями наших рот", – привідкрив завісу знаменитість.

Крім того, Тополя заінтригував, що готує пісню зі своєю дружиною Alyosha.

Нагадаємо, в Мережі з'явився фрагмент пісні "Антитіл" та Ширана. У композиції гурт співатиме українською.

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