Тарас Тополя про зірок, яким "складно" говорити українською: "Є такий діагноз – імбецил"

Зокрема, знаменитість прокоментував виправдування зірок, яким «складно» перейти з російської на державну мову.

Таких людей зірка назвав "імбецилами" і порадив їм звернутися до лікарів. Тарас зазначив, що якщо раніше був досить толерантним у цьому питанні, то зараз – ні. Про це він розповів "5 каналу".

"Коли людина, проживаючи стільки років в Україні, каже, що їй складно перейти на українську мову... Є такий діагноз у медицині – імбецил. Мова – це як одяг. Ось людина звикла носити певний одяг, так звикла і до мови. Тут більше психологічний бар'єр. Якщо людина каже: "Мені психологічно важко перейти" і зізнається в цьому чесно... І тут вступає в гру така штука, як "А давай я тобі допоможу, давай я тебе підтримаю". Є світло в кінці тунелю, куди рухатись. А коли людина каже, що їй важко, бо вона не може нею користуватися, тому що вона не знає мови – це діагноз. Треба вести до лікаря – щелепу російськомовну міняти, імплант вставляти. Це дико, абсурд, я цього не розумію", – заявив музикант.

Також Тарас зазначив, що від початку повномасштабної війни дав понад сотню інтерв’ю англійською мовою західним ЗМІ. Навіть попри те, що мову він знав неідеально, всеодно спілкувався з іноземними журналістами, оскільки розумів, як важливо розповідати європейцям та американцям правду. Тож, на власному прикладі він переконався, що за бажання можна освоїти мову, тим більше державну.

"Мені казала наша піарменеджерка: "Є запит на спілкування з Відня". Окей, треба говорити з європейцями. "Є запит на спілкування з Канади, США". Окей. О 5 ранку? Окей! Я виходив під обстрілами, ловив Інтернет, щоб хоч якимось чином поговорити і розповісти їм, що відбувається в Україні, куди ми йдемо, що нам потрібно. І от мені було важко згадати англійську мову. І пояснювати нею все, особливо на військову тематику. Але мені це потрібно було зробити. І вже на п'ятому, на сьомому, на п'ятнадцятому інтерв'ю мені стало легше, тому що я почав користуватися англійською мовою. Плюс, коли журналісти кажуть, що я досить непогано говорю і вони мене розуміють, це дало мені ще більшу впевненість у тому, що я все правильно роблю", – поділився він.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя розчулив фото зустрічі з дружиною Alyosha. Пара не бачилися майже 5 місяців.

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