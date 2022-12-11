Тарас Тополя прокоментував прогнози щодо закінчення війни: "Потрібно готуватися до розвалу Росії"

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя поділився своєю думкою щодо вирішального етапу війни, про який у своїх прогнозах казав керівник розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Музикант, який від початку повномасштабної війни пішов парамедиком на фронт, впевнений, що зовсім скоро на наших ворогів чекає повна поразка.

"Українцям потрібно готуватися до розвалу Росії, до утворення нових політико-територіальних одиниць на її території. Українцям потрібно готуватися до світанку поневолених народів, які були взяті під ярмо Радянським Союзом і, нарешті, завдяки нашому спротиву, отримали шанс стати незалежними і почати свій вільний самостійний шлях. Українцям потрібно готуватися до репарацій, до зміни політичного режиму в Росії", - сказав Тополя у інтерв'ю "24 каналу".

Фото: instagram.com/tarastopolia

Також співак зазначив, що українці мають бути готові допомагати одне одному після закінчення війни, адже на нас чекає багато справ всередині країни.

"Українцям потрібно готуватися розв'язувати свої внутрішні проблеми, бо після війни багато змінених війною людей повернуться в мирне життя і їм потрібно буде допомогти знайти себе у цьому мирному житті", - додав Тополя.

Нагадаємо, днями Тарас Тополя разом із дружиною привітав українських захисників на концерті у Вашингтоні.

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