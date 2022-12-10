Тарас Тополя разом з дружиною Alyosha привітали українських захисників у Вашингтоні

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та його дружина, співачка Alyosha, привітали українських захисників із днем Збройних сил України у Вашингтоні.

Зіркове подружжя завітали на прийом до посольства України у США, на якому мали змогу поспілкуватися не лише з бійцями ЗСУ, а з представниками армії НАТО. Співачка Alyosha виконала для усіх присутніх гімн України.

"Мала честь заспівати Гімн України на прийомі Посольства України в США з нагоди Дня Збройних Сил України! В залі зібралися військові сил НАТО, посли і, звісно, наші Герої - неймовірні захисники неймовірної країни, які власним прикладом надихають боротися до перемоги! Тож тримаємо бойовий настрій! Разом переможемо", - розповіла в Instagram співачка.

"На прийнятті до Дня Збройних Сил України Марк Міллі два рази процитував слова Байдена, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки країна цього потребуватиме, в об‘ємі якому потребуватиме і у якості, якої потребуватиме. Потім ці ж самі слова Байдена цитувалися ще два рази іншими спікерами, аналогічна підтримка декларувалася й представниками країн НАТО. В поєднанні із тотальною двопалатною політичною підтримкою Сенату, і найвищим рівнем довіри й співпраці між президентами Байденом і Зеленським, головами президентських адміністрацій, розвідниками, спецслужбами, можна стверджувати, що це безпрецедентне явище за всю історію України", - поділився враженнями від зустрічі Тополя.

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