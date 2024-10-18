Тарас Тополя різко відповів на чутки про розлучення з дружиною Alyosha: "Були кризи"

Артист також розповів про розбіжності з коханою в поглядах та як вони знаходять спільну мову.

Фронтмен гурту "Антитіла", співак Тарас Тополя різко відреагував на чутки про розлучення з дружиною Оленою Тополею, в якої раніше був псевдонім Alyosha.

Чутки про проблеми в стосунках пари поширилися минулого року, мовляв, подружжю складно дається відстань. До слова, Олена Тополя тоді мешкала в США, тим часом її чоловік залишився в Україні. Однак лідер "Антитіл" запевняє, що жодних серйозних проблем в шлюбі не було. Тарас Тополя наголошує, що в них міцна родина, яка дорожить одне одним.

Тарас та Олена Тополі / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"У нас міцна родина. Це найбільша цінність — діти, наш союз з Оленою. Ми цікаві особистості, творчі люди, зі своїми характерами, але це для мене настільки дорого, цінно, що про яке розлучення взагалі могла йти мова? І зараз вона не йде!" – розповів співак в інтерв'ю Аліні Шаманській.

Тарас Тополя не приховує, що в них з дружиною є певні розбіжності в поглядах. Утім, подружжя завжди знаходять спільну мову. Артист говорить, що вони просто кохають одне одного. Окрім того, особливо важливими для закоханих є діти, що нагадують про відповідальність.

Олена та Тарас Тополі з дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"У нас багато розбіжностей, багато в чому. На різні теми можуть бути розбіжності, плюс це залежить від настрою. Наш союз тримається в тому числі й на дітях. Я завжди артикулюю, що, мабуть, були б якісь ситуації, якби у нас не було дітей, то ми б напевно розбіглися. Були кризи, але коли розумієш, що я кохаю, вона кохає, ми любимо наших спільних дітей, у нас є відповідальність, то це все долається", - додав музикант.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя зізнавався, чому неоднозначно ставиться до російських артистів Алли Пугачової та Максима Галкіна, які засудили війну в Україні. Виконавець коментував проукраїнську позицію подружжя.

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