Тарас Тополя різко висловився про концерти у бойових зонах: "В окопах не до пісень"

Український співак, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував артистів, які часто навідуються до бійців з концертами.

За словами Тополі, він не буде роздавати поради, де й кому зараз перебувати. Однак, особисто він вважає недоречними концерти для бійців у прифронтовій зоні.

"Зараз мені складно відповісти, де місце артиста – чи на передовій, чи десь в актовій залі якоїсь бригади. Давайте будемо відвертими, в окопах – не до пісень. Приїжджають співати на якусь третю лінію, де знаходиться штаб бригади, чи якась актова зала за 30 км від фронту", – зазначив фронтмен в інтерв'ю NV.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Втім, Тарас вважає, що це може бути й добре для України. Бо тоді держава матиме громадян, які не виїхали за кордон. І зрештою, вони зможуть стати на захист батьківщини.

"Але, знову ж таки, я не стану нікого засуджувати. Вважаю, що якщо людина залишається тут, в Україні, і зараз, наприклад, цей співак чи співаки, чи музиканти, їздять з концертами, а завтра вони можуть піти на навчання на два місяці й відправитися на передову, тому що країна покличе їх", – додав Тополя.

Нагадаємо, нещодавно співак Тарас Тополя прокоментував поведінку українців, які за час війни опустили руки. Він дав дієві поради, як впоратися з таким станом.

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