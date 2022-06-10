Тарас Тополя розповів, куди виїхала його дружина з трьома дітьми під час війни

Тарас Тополя розповів, куди виїхала його дружина з трьома дітьми під час війни

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з початком повномасштабного вторгнення РФ до України пішов до тероборони, розповів про свою родину.

Так, у програмі "ЖВЛ" Тарас Тополя поділився, де наразі перебувають його дружина, співачка Alyosha, вона ж Олена Тополя з трьома їхніми малолітніми дітьми. За словами Тараса, за декілька тижнів після початку війни його родина виїхала до Америки. Там живуть мама і вітчим соліста "Антитіл":

"На щастя, у них там все добре. Вони разом. Вони під опікою моєї мами, мого вітчима, а також до тітки моєї їздили в гості. Вони пішли там в школу. В американський дитячий садочок. Пішли в музичну школу, вчаться грати на музичних інструментах. На барабані, на бас-гітарі. Американська громада цього містечка, в якому вони живуть, дала підтримку. Музична школа дає змогу Олені там робити репетиції, співати. І це все на особистому рівні, це не програми якісь", - розповів Тополя.

Тарас Тополя з родиною / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Виконавець поділився, що його дружина теж не сидить, склавши руки. По-перше, вона взяла на себе повну відповідальність за їхніх трьох дітей – 9-річного Романа, 6-річного Марка та доньку Марію, якій у серпні виповниться два роки.

"Їй дуже допомагає моя мама і мій вітчим. І поміж цим вона літає, вже близько 10 концертів благодійних вона дала у США на підтримку ЗСУ", - додав Тополя.

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Він зізнався, що перед війною зробив так, аби його родина мала можливість безперешкодно виїхати до США:

"Я зробив все перед війною, щоб у них була можливість виїхати до Америки. Зробили візу наймолодшій Марусі. Роману не треба була віза, він і так громадянин Америки, у Марка була, у Олени була віза і в мене є чинна віза, я можу вилетіти у будь-який момент. Але я цим не переймався і не переймаюся", - розповів Тополя.

Тарас Тополя з дружиною / Фото: instagram.com/alyoshasinger

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