Тарас Тополя розповів про співпрацю з Едом Шираном: "Йому цікаво і болить все, що відбувається"

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя поділився враженнями від спілкування з британським музикантом Едом Шираном.
У серпні гурт "Антитіла" та Ед Ширан мали змогу разом виконати свій хіт "2step" у Польщі. Крім того, співаки змогли поспілкуватися між собою.
Тарас Тополя зізнався, що отримав дуже приємні враження від спілкування з колегою. Як розповів український музикант 24 каналу, Ширан насправді зацікавлений у тому, аби допомагати Україні.
"Ед розпитував про Україну, про війну. Кілька разів питав, наскільки довго це триватиме і які перспективи. Його справді цікавить і болить все, що відбувається в нас", - розповів Тополя.
Також "Антитіла" познайомилися із командою британського співака та обговорили подальші творчі плани.
"Ми багато говорили і з ними, і з його друзями. Запросили їх в Україну. Вони пообіцяли, що обов'язково приїдуть, як тільки буде нагода, коли ситуація буде безпечнішою, щоб не наражати на небезпеку команду Еда Ширана", - поділився Тополя.
Нагадаємо, раніше Тарас Тополя розповів про свою службу у лавах ЗСУ та зізнався, чого найбільше боявся на фронті.
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