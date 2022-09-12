Тарас Тополя розповів про співпрацю з Едом Шираном: "Йому цікаво і болить все, що відбувається"

У серпні гурт "Антитіла" та Ед Ширан мали змогу разом виконати свій хіт "2step" у Польщі. Крім того, співаки змогли поспілкуватися між собою.

Тарас Тополя зізнався, що отримав дуже приємні враження від спілкування з колегою. Як розповів український музикант 24 каналу, Ширан насправді зацікавлений у тому, аби допомагати Україні.

"Ед розпитував про Україну, про війну. Кілька разів питав, наскільки довго це триватиме і які перспективи. Його справді цікавить і болить все, що відбувається в нас", - розповів Тополя.

Антитіла на концерті Еда Ширана у Польщі / Фото: instagram.com/teddysphotos

Також "Антитіла" познайомилися із командою британського співака та обговорили подальші творчі плани.

"Ми багато говорили і з ними, і з його друзями. Запросили їх в Україну. Вони пообіцяли, що обов'язково приїдуть, як тільки буде нагода, коли ситуація буде безпечнішою, щоб не наражати на небезпеку команду Еда Ширана", - поділився Тополя.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя розповів про свою службу у лавах ЗСУ та зізнався, чого найбільше боявся на фронті.

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