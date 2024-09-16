Тарас Тополя розповів про свій бізнес і скільки заробляє під час війни

Лідер гурту "Антитіла", український співак Тарас Тополя розповів, що приносить йому дохід під час війни та скільки взагалі заробляє коштів.

Артист зізнається, що не страждав від браку грошей. Зокрема, музикант вміє заробляти, не витрачає кошти даремно, знає їм ціну та у разі потреби економить. Наразі Тополі приносить дохід не лише концертна діяльність, а й бізнес, який він веде в парі з клавішником колективу Сергієм Вусиком. Щоправда, у подробиці виконавець вдаватися не став. Натомість Тарас Тополя розповів, що, звичайно ж, чималі суми вони переказують на благодійність. Зазвичай музиканти допомагають закривати збори на потреби захисників.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"У нас із Сергієм є бізнес. Не хочу про нього розповідати. Я ніколи не був у нужді. Багато грошей я і Сергій Вусик віддаємо на благодійність. Ми це не афішуємо. Як правило, це відбувається в такому авральному форматі: треба щось терміново - закрили. Але ми заробляємо, і заробляємо непогано. Коли ми вирішимо, що це потрібно оприлюднити, то ми це оприлюднимо, і, можливо, це здивує багатьох", - розповів артист на проєкті "Муз_Тренд".

Хоч Тарас Тополя не вдається до конкретики, адже не любить говорити про заробітки, але зізнається, що його дохід становить понад 5 тисяч доларів. Співак наголошує, що завжди з розумом підходив до витрат. Тому виконавець тішиться, що може забезпечувати себе та свою родину і не відчувати в чомусь потреби.

Тарас Тополя з дружиною та синами / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Мій заробіток - 5 тисяч доларів плюс. Я не люблю говорити про гроші, тому що це найнеприємніша тема, а особливо коли хтось їх рахує. Гурт "Антитіла" зустрів повномасштабне вторгнення, коли в нас було досить багато грошей на рахунках. Чому? Тому що ми ставимося до витрат дуже скрупульозно, у межах розумного. Ми не купимо квартиру, нову машину. До грошей, їхнього заробляння і витрат потрібно підходити з розумом. А це в "Антитіл" було завжди і є в мене. Тому я, на щастя, маю можливість забезпечувати свою родину у необхідній мірі", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя висловив своє ставлення до скандального співака Олега Винника. Соліст "Антитіл" зізнався, що не може його засуджувати, і пояснив чому.

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