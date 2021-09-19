Тарас Тополя та Alyosha розповіли про бешкетливих дітей: "Є вм'ятини в стінах"

Тарас Тополя та Alyosha розповіли про бешкетливих дітей: "Є вм'ятини в стінах"

Подружжя поділилося лайфхаками щодо виховання трьох дітей.

Відоме зіркове подружжя співаків Тарас Тополя та Alyosha розповіли про своїх дітей.

Так, пара виховує двох синів – восьмирічного Романа та п’ятирічного Марка і донечку Марію, якій виповнився рік. У програмі "Світське життя" артисти поділилися лайфхаками щодо виховання нащадків.

"Найважливіший лайфхак – це обрати супутника життя – дружину, яка буде тобі партнером у цій непростій справі, далі вже йдем по приборам. Різні ситуації складаються і іноді "Тато року" виходить з себе, іноді заходить назад. У нас є певні правила, якщо, наприклад, Олена ставить в куток, чи забирає планшет, чи карає за щось, то лише вона має право скасувати покарання, тобто я можу ходити вмовляти її, бути комунікатором", – розповів соліст гурту "Антитіла."

instagram.com/tarastopolia

Також пара додала, що сини доволі бешкетливі, тому подружжя навіть не робили ремонт у дитячій.

"Ми спеціально в дитячій лишили нефарбовані стіни, а коли вони підростуть, тоді зробимо красиві стіни. Зараз же вони пописані, помазані і так далі. В маркерах, в якихось стікерах, на них відпрацьовують удари, все що завгодно. Навіть є вм’ятини в стінах", – поділилися Alyosha і Тарас.

instagram.com/alyoshasinger

Нещодавно закохані відсвяткували 11 річницю стосунків. Співаки розповіли, що з’їздили в подорож Україною на 3 дні. Пара гайнула без дітей та досліджувала різні міста.

"Я кохаю її і люблю наших дітей, і сам факт того, що ми спланували цю спецоперацію на 3 дні без дітей, лише ми вдвох, це вже дуже класно. Ми були до того на Кіпрі майже 3 тижні, але відпочинок був специфічний, бо з нами було троє дітей", – додав Тополя.

Нагадаємо, Alyosha у білосніжній сукні і схудлий Тарас Тополя поділилися рідкісними романтичними фото. Пара вже 11 років разом.

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