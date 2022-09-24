Тарас Тополя у військовій формі похизувався фото із президентом України Володимиром Зеленським

Співак Тарас Тополя, який не так давно повернувся з передової, поділився у своєму Instagram світлиною із Володимиром Зеленським та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

На фото виконавець позував разом із лідером країни у військовій формі, а Єрмак похизувався патріотичною футболкою із контуром України та надписом: "Це мій дім".

Тарас Тополя із Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Київ. Ранок - двісті тринадцятий. Настрій - бадьорий. Місяць - приготували чорні пакети. Сьомий місяць війни "за три дня". Стоїмо, боремося! Бо Україна - це наш дім", - підписав світлину Тарас.

Навіщо лідер музичного гурту зустрічався із президентом України, Тарас Тополя поки не розповів. Натомість світлина дуже підняла настрій шанувальникам виконавця.

Дякую, Тарасе! Чомусь це фото для мене дуже багато означає!

Чудове фото...На настрій хороший заряджає!

Крутезні хлопці!

Нагадаємо, після візиту Володимира Зеленського до деокупованого Ізюму Тарас Тополя звернувся до росіян.

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