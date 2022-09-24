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Тарас Тополя у військовій формі похизувався фото із президентом України Володимиром Зеленським

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Тарас Тополя у військовій формі похизувався фото із президентом України Володимиром Зеленським

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя зустрівся із Володимиром Зеленським.

Співак Тарас Тополя, який не так давно повернувся з передової, поділився у своєму Instagram світлиною із Володимиром Зеленським та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. 

На фото виконавець позував разом із лідером країни у військовій формі, а Єрмак похизувався патріотичною футболкою із контуром України та надписом: "Це мій дім".

Тарас Тополя із Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком / © instagram.com/tarastopolia
Тарас Тополя із Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Київ. Ранок - двісті тринадцятий. Настрій - бадьорий. Місяць - приготували чорні пакети. Сьомий місяць війни "за три дня". Стоїмо, боремося! Бо Україна - це наш дім", - підписав світлину Тарас.

Навіщо лідер музичного гурту зустрічався із президентом України, Тарас Тополя поки не розповів. Натомість світлина дуже підняла настрій шанувальникам виконавця. 

  • Дякую, Тарасе! Чомусь це фото для мене дуже багато означає!
  • Чудове фото...На настрій хороший заряджає!
  • Крутезні хлопці! 

Нагадаємо, після візиту Володимира Зеленського до деокупованого Ізюму Тарас Тополя звернувся до росіян

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Дата публікації
Перегляди
167
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