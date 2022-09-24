Тарас Тополя у військовій формі похизувався фото із президентом України Володимиром Зеленським

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя зустрівся із Володимиром Зеленським.
Співак Тарас Тополя, який не так давно повернувся з передової, поділився у своєму Instagram світлиною із Володимиром Зеленським та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
На фото виконавець позував разом із лідером країни у військовій формі, а Єрмак похизувався патріотичною футболкою із контуром України та надписом: "Це мій дім".
"Київ. Ранок - двісті тринадцятий. Настрій - бадьорий. Місяць - приготували чорні пакети. Сьомий місяць війни "за три дня". Стоїмо, боремося! Бо Україна - це наш дім", - підписав світлину Тарас.
Навіщо лідер музичного гурту зустрічався із президентом України, Тарас Тополя поки не розповів. Натомість світлина дуже підняла настрій шанувальникам виконавця.
- Дякую, Тарасе! Чомусь це фото для мене дуже багато означає!
- Чудове фото...На настрій хороший заряджає!
- Крутезні хлопці!
Нагадаємо, після візиту Володимира Зеленського до деокупованого Ізюму Тарас Тополя звернувся до росіян.
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