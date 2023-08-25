Тарас Тополя відповів, чи повернеться на фронт і чи дійсно до артистів-військових особливе ставлення

Соліст українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя відповів на закиди, що на війні до артистів-військових особливе ставлення, а також чесно зізнався, чи повернеться на фронт.

За словами артиста, учасники його колективу від перших днів служби були в рівних умовах зі своїми побратимами. Вони разом з усіма працювали на "нулі", а також потерпали від обстрілів.

Музикант зазначив, що свою публічність вони використовували лише в тому випадку, коли потрібно було забезпечити батальйон необхідними речами.

Гурт "Антитіла" на фронті / Фото: instagram.com/antytila_official

"Я не знаю за своїх колег, я знаю, що "Антитіла" від першого дня і до того моменту, поки нас не вивели з передової, були абсолютно в рівних умовах з усім батальйоном. Жодних нюансів. Ми працювали тупо "на нулі". Нам прилітало, нам базу розвалило було, просто у двір прилетів снаряд", - розповів співак в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Нині ж Тарас Тополя допомагає ЗСУ в тилу. Як говорить виконавець, він повернеться на фронт, якщо буде відповідний наказ від Валерія Залужного. Артист зізнається, що у нього немає бажання знову йти воювати, однак він розуміє, що країну потрібно захищати.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

"Якщо Залужний скаже, то повернуся. Ми відряджені його рішенням до розпоряджень. Бажання немає, звичайно. Я побачив, відчув. У мене не було бажання і в перший день воювати. Але є бажання і розуміння того, що країна має вистояти, країна має вижити і заради цього треба робити це. Я не отримував задоволення від війни, але ми прийняли рішення і пішли. Я не буду брехати і казати, що хочеться повернутися туди. Коли ми вийшли з передової, то це особливий стан психіки. Коли повертаєшся сюди, то воно трішки, звичайно, ломка є", - поділився співак.

Зазначимо, від перших днів війни Тарас Тополя разом з іншими учасниками гурту "Антитіла" служив парамедиком. Однак наприкінці серпня минулого року Валерій Залужний віддав наказ, щоб артисти поверталися до Києва.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя зізнався, як під час війни змінилися їхні стосунки з дружиною Alyosha. Співак розповів, як на їхній шлюб вплинула відстань, бо, як відомо, музикант перебуває в Україні, а його кохана з дітьми – у США.

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