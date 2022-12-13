Тарас Тополя відповів, чи варто під час війни ставити вдома новорічну ялинку

Також музикант розповів про альтернативи, чим її можна замінити.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який служив на передовій парамедиком, розповів, чи доречно під час війни в Україні ставити вдома новорічну ялинку на свята.

Зокрема, артист переконаний, що святкову атмосферу насамперед треба влаштувати для дітей, аби вони відволіклися від жахіть війни.

"Для мене ялинка – це можливість трішки відволікти дітей, дати їм щастя, радощі, дати їм можливість прийти, усміхнутися, зробити світлину і зануритися в атмосферу добра, світла, Різдва, Нового року", - розповів Тарас Тополя в інтерв'ю "24 Каналу".

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Артист переконаний, що святкову ялинку треба поставити вдома. Утім, музикант радить не робити все з розмахом, а мінімально прикрасити новорічне деревце.

"Навіть невеличку ялинку, хоча б з мінімальною ілюмінацією, але потрібно зробити. Першою чергою для них (для дітей – ред.). Не потрібно робити помпезних, масштабних якихось інсталяцій. Просто, я вважаю, що треба зробити місце, до якого могли прийти й на декілька годин забути про весь той жах, який коїться навколо", - поділився Тополя.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Співак також порадив альтернативу новорічній ялинці у разі вимкнень світла. Музикант зазначив, що можна зробити цікаву і святкову інсталяцію зі свічок.

"Якщо у вас немає змоги придбати ялинку, створити новорічну атмосферу з гірлянд через відсутність світла, я раджу придумати якусь цікаву інсталяцію зі свічок. Це також буде досить романтично і діткам сподобається", - зазначив Тополя.

Нагадаємо, Світла Тарабарова цього року вже поставила вдома новорічну ялинку. Вагітна співачка показала, як вони з сином та донькою прикрашали святкове деревце.

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