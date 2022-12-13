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Тарас Тополя відповів, чи варто під час війни ставити вдома новорічну ялинку

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1087
Час на прочитання
2 хв
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Тарас Тополя відповів, чи варто під час війни ставити вдома новорічну ялинку

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Також музикант розповів про альтернативи, чим її можна замінити.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який служив на передовій парамедиком, розповів, чи доречно під час війни в Україні ставити вдома новорічну ялинку на свята.

Зокрема, артист переконаний, що святкову атмосферу насамперед треба влаштувати для дітей, аби вони відволіклися від жахіть війни.

"Для мене ялинка – це можливість трішки відволікти дітей, дати їм щастя, радощі, дати їм можливість прийти, усміхнутися, зробити світлину і зануритися в атмосферу добра, світла, Різдва, Нового року", - розповів Тарас Тополя в інтерв'ю "24 Каналу".

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia
Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Артист переконаний, що святкову ялинку треба поставити вдома. Утім, музикант радить не робити все з розмахом, а мінімально прикрасити новорічне деревце.

"Навіть невеличку ялинку, хоча б з мінімальною ілюмінацією, але потрібно зробити. Першою чергою для них (для дітей – ред.). Не потрібно робити помпезних, масштабних якихось інсталяцій. Просто, я вважаю, що треба зробити місце, до якого могли прийти й на декілька годин забути про весь той жах, який коїться навколо", - поділився Тополя.

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia
Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Співак також порадив альтернативу новорічній ялинці у разі вимкнень світла. Музикант зазначив, що можна зробити цікаву і святкову інсталяцію зі свічок.

"Якщо у вас немає змоги придбати ялинку, створити новорічну атмосферу з гірлянд через відсутність світла, я раджу придумати якусь цікаву інсталяцію зі свічок. Це також буде досить романтично і діткам сподобається", - зазначив Тополя.

Нагадаємо, Світла Тарабарова цього року вже поставила вдома новорічну ялинку. Вагітна співачка показала, як вони з сином та донькою прикрашали святкове деревце.

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Дата публікації
Перегляди
1087
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