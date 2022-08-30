Тарас Тополя відповів, чому погодився поїхати з передової та чи повернеться у зону бойових дій

Лідер колективу "Антитіла" Тарас Тополя розповів, чому погодився повернутися з фронту.

Так, музикантам гурту від початку повномасштабної війни неодноразово пропонували повернутися з передової, аби взяти участь у різних заходах. Утім, артисти відмовлялися та стверджували, що мають нести службу.

Та рішенням головнокомандувача учасників "Антитіл" відкомандирували з фронту. Як розповів Тарас Тополя, вони мали повернутися, адже попереду на них чекали урочисті заходи до Дня Незалежності та великий концерт у Польщі з Едом Шираном. Як зізнався вокаліст, такі масштабні події не можна було пропустити.

Антитіла / Фото: instagram.com/antytila_official

"Антитіла" продовжують бути бійцями "130 батальйону", як це було протягом шести місяців війни. Сталося все досить органічно. Ми почали готуватися до виступу з Едом Шираном, нас запросили взяти участь у заходах до Дня Незалежності. Це було очевидно, що в таких речах потрібно брати участь і відмовлятися від цього не можна. Тоді вже постало питання, як зробити це правильно. Рішення, яке прийняв головнокомандувач, ми з ним погоджуємося", - розповів Тополя в ефірі телемарафону.

Артист наголосив, що протягом шести місяців повномасштабної війни, він з іншими учасниками гурту багато чого зробив на передовій. Утім, для музикантів настав час захищати Україну на культурному фронті.

Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь / Фото: instagram.com/antytila_official

"Шість місяців повномасштабної війни "Антитіла" віддали дуже багато. Я можу впевнено сказати, що я пишаюся своїми колегами, друзями по гурту, з якими ми врятували багато життів. Я пишаюся всім тим, що ми зробили за цей період. І далі, мабуть, очевидно, настав час трішки попрацювати на іншому напрямку, а саме просування української ідеї та українського наративу за кордоном", - додав Тарас.

Учасники "Антитіл" продовжують бути бійцями "130 батальйону", тож як буде наказ, аби музиканти повернулися в зону бойових дій, то вони його виконають.

"Ми залишаємося бійцями "130 батальйону". Ми просто відкомандировані, і не будемо наразі виходити в зону бойових дій. Але якщо буде рішення головнокомандувача і окреме розпорядження повернутися нам на передову, то звичайно, що виконаємо", - розповів Тополя.

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