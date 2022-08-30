Тарас Тополя відповів, чому погодився поїхати з передової та чи повернеться у зону бойових дій

Український гурт "Антитіла" повернувся з передових позиції назад до Києва.
Лідер колективу "Антитіла" Тарас Тополя розповів, чому погодився повернутися з фронту.
Так, музикантам гурту від початку повномасштабної війни неодноразово пропонували повернутися з передової, аби взяти участь у різних заходах. Утім, артисти відмовлялися та стверджували, що мають нести службу.
Та рішенням головнокомандувача учасників "Антитіл" відкомандирували з фронту. Як розповів Тарас Тополя, вони мали повернутися, адже попереду на них чекали урочисті заходи до Дня Незалежності та великий концерт у Польщі з Едом Шираном. Як зізнався вокаліст, такі масштабні події не можна було пропустити.
"Антитіла" продовжують бути бійцями "130 батальйону", як це було протягом шести місяців війни. Сталося все досить органічно. Ми почали готуватися до виступу з Едом Шираном, нас запросили взяти участь у заходах до Дня Незалежності. Це було очевидно, що в таких речах потрібно брати участь і відмовлятися від цього не можна. Тоді вже постало питання, як зробити це правильно. Рішення, яке прийняв головнокомандувач, ми з ним погоджуємося", - розповів Тополя в ефірі телемарафону.
Артист наголосив, що протягом шести місяців повномасштабної війни, він з іншими учасниками гурту багато чого зробив на передовій. Утім, для музикантів настав час захищати Україну на культурному фронті.
"Шість місяців повномасштабної війни "Антитіла" віддали дуже багато. Я можу впевнено сказати, що я пишаюся своїми колегами, друзями по гурту, з якими ми врятували багато життів. Я пишаюся всім тим, що ми зробили за цей період. І далі, мабуть, очевидно, настав час трішки попрацювати на іншому напрямку, а саме просування української ідеї та українського наративу за кордоном", - додав Тарас.
Учасники "Антитіл" продовжують бути бійцями "130 батальйону", тож як буде наказ, аби музиканти повернулися в зону бойових дій, то вони його виконають.
"Ми залишаємося бійцями "130 батальйону". Ми просто відкомандировані, і не будемо наразі виходити в зону бойових дій. Але якщо буде рішення головнокомандувача і окреме розпорядження повернутися нам на передову, то звичайно, що виконаємо", - розповів Тополя.
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