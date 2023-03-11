Тарас Тополя відреагував на скандал з Андрієм Щегелем, який втік з України: "Відчуваю огиду"

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя на тлі скандалу з втікачем Андрієм Щегелем висловився про зірок, що зрадили Україну під час війни.

Музикант зізнався, що зараз відчуває огиду та відразу до людей, які втікли за кордон або ж рахують заробітки ЗСУ. Тополя не захотів називати імен, однак усі було зрозуміло про кого саме йдеться в промові співака.

"Не всі зірки "склали іспит". Я не з тих людей, хто публічно буде ставити клеймо. Є купа публічних людей, до яких я особисто відчуваю огиду і відразу. До прикладу, було інтерв`ю, чи він якийсь гуморист, чи стендапер... Це ж ретранслятор величезної кількості таких, скажімо так, "дивних людей", які рахують зарплати ЗСУ. Вони є у суспільстві. Засуджувати їх я не можу, я не суддя, але маю право відчувати до них огиду", - сказав Тополя в інтерв'ю Олексію Суханову.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Також музикант поділився, як він змінився за час війни та заявив, що зараз вважає, що йому не соромно перед своїми дітьми за свої вчинки.

"Мені дітям у вічі дивитися не соромно. Мені з цим легко жити, прокидаюсь з фундаментом під ногами. Публічно могли б знайти відмазки, чому ми за кордоном. Але перед собою це була б прірва. Я б точно знав, що зрадив собі. Воювати будуть всі. Сьогодні, можливо, ще не настала черга. Завтра вона може прийти ", - сказав Тарас.

Нагадаємо, що скандал навколо коміка Андрія Щегеля розгорівся після того, як він у інтерв'ю розповів, як втік з України до Туреччини обманом та заявив про військових, що "це їхній вибір - гинути".

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