Тарас Тополя висловився про ставлення до Винника й пояснив свою позицію: "Буду вітатися"

Соліст гурту "Антитіла", співак Тарас Тополя, який служить у лавах ЗСУ, прокоментував поведінку колеги Олега Винника, який втік за кордон під час війни.

Тополя переконаний, що привітався б зі скандальним виконавцем у разі їхньої зустрічі. Захисник запевняє, що навіть попри незрозумілі вчинки чи вислови Винника, він не в праві принижувати його.

"Хто я такий, щоб проявляти якусь зарозумілість по відношенню до іншої людини. Буду вітатися, бо в першу чергу це людина. Що б він там не робив, що б не чудив. Але окрім москалів. Це людина, це українець. Я можу сто п'ятсот разів негативно ставитися до його музики, що він там вчинив і його позиції, але цим я себе принижую в першу чергу. Бо я що пуп тут, щоб не протягнути руку й не привітатися?", - сказав Тополя в інтерв'ю телеканалу "Дім".

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Окрім того, Тарас зачепив тему мобілізації й зізнався, яким би хотів бачити цей процес для українських артистів. Так, на думку співака, всі творчі люди могли б допомагати війську згуртовано за допомогою окремої спеціальної військової частини. Зокрема, він вбачає користь у своїй ідеї за умови, якщо кожен з таких мобілізованих зірок щомісяця виконуватиме поставлені командуванням завдання.

"Вважаю, що давно треба було на рівні Міністерства оборони створити окрему військову частину, куди мобілізувати креативний кластер. Це музиканти, артисти стендапери, поети… Всі, хто можуть через творчість надихати військових, акумулювати ресурси, доносити правду про український спротив. Зібрати всіх в одне місце, поставити у стрій і почати цим керувати. Щоб був офіцерський склад, який би казав: "Антитіла", ви маєте в місяць дати не на першій лінії, а десь в штабі друга-третя лінія, умовно чотири концерти в місяць, підняти дух бійцям. Сядьте й поговоріть з ними, поспівайте, дайте змогу відпочити й сфотографуватися", - пояснив артист.

Нагадаємо, співак-військовий Коля Сєрга назвав, за якої умови Потап і Винник повернуться до українського шоубізнесу.

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