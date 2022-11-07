Тарас Тополя вперше показав обличчя доньки та підтвердив, що займе крісло журі нацвідбору

Артист прокоментував свою перемогу в голосування за журі нацвідбору на "Євробачення-2023"

Український виконавець, лідер гурту "Антитіла", Тарас Тополя відреагував на результати голосування за журі Національного відбору на "Євробачення-2023".

Зокрема, артист підтвердив, що займе крісло судді. Також музикант порадив українцям готуватися до фіналу Національного відбору та активно голосувати за своїх фаворитів.

"Дякую всім, хто віддав свій голос! Ціную! Постараюся відповідати очікуванням. Гадаю, ви розумієте, що це була лише репетиція. Готуйте телефони для більш масштабних опитувань, в яких візьмуть участь вже мільйони", - зазначив музикант.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Окрім цього, Тополя показав фото зі своєю донечкою, де вперше засвітив обличчя Марії. Щоправда, дівчинка була у сонцезахисних окулярах.

"А ось моє найдорожче у світі журі вже давно в правильному кріслі. Безпристрасне, модне і суворе", - поділився Тополя.

Тарас Тополя з донькою / Фото: instagram.com/tarastopolia

Зазначимо, організатори нацвідбору оприлюднили результати народного голосування. Українці забажали, аби учасника "Євробачення-2023" від України обирали Тарас Тополя, Джамала і Юлія Саніна.

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