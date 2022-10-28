Тарас Тополя вперше за довгий час поділився сонячною світлиною із дружиною Alyosha

Лідер гурту "Антитіла" та співачка нарешті змогли побачитися після тривалої розлуки.

Співак Тарас Тополя поділився романтичною світлиною зі своєю дружиною, виконавицею Alyosha.

У своєму Instagram музикант опублікував сонячне фото, на якому позував разом із коханою на тлі океану.

"Не Київ. Вечір - двісті сорок сьомий. Настрій - кохаю. Місяць - і відстані не мають значення", - підписав світлину Тарас.

Тарас Тополя та Alyosha / Фото: instagram.com/tarastopolia

У коментарях під дописом Alyosha також залишила своє ніжне повідомлення до чоловіка: "І я тебе кохаю, сонечко!".

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни в Україні співачка разом із дітьми виїхала за кордон. Зараз Alyosha перебуває у США, де проживають батьки Тараса. Діти музиканта навіть пішли до школи і дитячого садочку, втім все ж мріють повернутися до України.

Нещодавно Тарас Тополя вперше за вісім місяців війни зміг зустрітися із трьома дітьми та провести з ними хоч трошки цінного часу.

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