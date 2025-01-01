Тарас Тополя вперше за тривалий час показався з дружиною та одразу трьома помітно підрослими дітьми

Фронтмен гурту "Антитіла", співак Тарас Тополя вперше за тривалий час показався з дружиною Оленою Тополею та одразу трьома помітно підрослими дітьми.

Родинний знімок виконавець опублікував із нагоди Нового року. На фото сімейство позувало в светрах із зимовим принтом, а позаду них виднілася прикрашена невелична ялинка. До слова, Тарас Тополя робив селфі, Олена тримала їхню донечку Марійку на руках, а Марк та Роман усміхнено дивились в камеру. На фото можна добре розгледіти, як діти подружжя помітно підросли та змінилися.

Тарас Тополя також привітав прихильників із Новим 2025 роком. Артист зазначив, що всі випробування вдасться минути. Також артист побажав, аби 2025 року сталося найголовніше – перемога у війні та мирне небо над Україною.

Тарас та Олена Тополі з дітьми / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Ми на рідній землі, вдома, зустрічаємо 2025 рік зі стиснутими кулаками. Головне - ми разом, а значить все буде нормально, все пройдемо, все переживемо. А в проміжках між подоланням нових викликів долі непереборні раціоналісти тихенько вірять і надіються на диво. Бо інакше – все, що коїться, вивезти просто нереально. Єдності і перемоги бажаємо у новому році! Все буде Україна!" – привітав прихильників зі святом артист.

Нагадаємо, інші українські зірки теж вітали із Новим роком. Пропонуємо подивитися, що Павло Зібров, Оля Полякова, Софія Ротару та інші бажали українцям.

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