Тарас Тополя повідомив про загибель бойових товаришів: "Пройшли крізь горнило війни"

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив про важку втрату у 130 батальйоні.

Співаку Тарасу Тополі довелося знову говорити про загибель своїх бойових товаришів. У своєму Instagram виконавець із сумом розповів про трьох побратимів, із якими ніс службу у 130 батальйоні.

"Пішли на щиті протитанкісти Базель, Майстер, Захар. Кращі, відважні Герої, що мали добре сталеве серце, пройшли крізь горнило війни, крізь запеклі бої, але після звільнення Харківщини натрапили на ворожу міну. Так буває, на жаль…", - написав Тополя.

Співак додав щемливе відео із кадрами ще живих та усміхнених українських захисників, які мужньо протистояли російським окупантам.

Нагадаємо, лідер гурту "Антитіла" та його колеги тимчасово знаходяться не у зоні бойових дій за наказом керівництва. Нещодавно Тарас Тополя зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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