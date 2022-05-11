Тарас Тополя з фронту а капелла виконав уривок з пісні 2Step, яку записав з Едом Шираном

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя потішив шанувальників виконанням наживо уривку з дуетної пісні з Едом Шираном.

Як відомо, на початку травня відбулася прем'єра спільної композиції британського співака Еда Ширана та лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі під назвою 2Step.

Наразі український співак служить у теробороні і боронить нашу землю від російських загарбників. У вільну хвилину артист вирішив потішити своїх прихильників, та наживо заспівати свій уривок з композиції.

Як зазначили юзери, а капелла це звучить ще гарніше: "Це кайф, дякую за таку романтику у такі часи", "це можна слухати без упину", "обожнюю вас і вашу родину", "дякую вам, Тарасе, за все. За ваші пісні, за ваше кохання, за вашу родину".

Нагадаємо, що днями Тарас Тополя на станції метро Хрещатик у Києві неочікувано заспівав у дуеті разом з легендарним Боно з U2.

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