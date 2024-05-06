Тарас Тополя замилував рідкісним фото з дружиною та помітно підрослими синами і донькою

Соліст гурту "Антитіла", співак Тарас Тополя зазвичай не надто охоче ділиться сімейним контентом та переважно тримає його подалі від сторонніх очей.

Однак у велике свято Великдень виконавець зробив виняток. У своєму Instagram співак опублікував миле фото з дружиною, співачкою Оленою Тополею, та одразу трьома дітьми.

На знімку сімейство мило позувало на подвір'ї на тлі синьо-жовтого прапора. Олена Тополя тримала 3-річну Марійку на руках. Тим часом 11-річний Роман та 8-річний Марк жартівливо притулили пасхальні крашанки до очей. А от Тарас Тополя робив сімейне селфі.

Тарас Тополя з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/tarastopolia

У дописі під фото музикант привітав всіх підписників із Великоднем.

"Христос воскрес! Щодня дякую Творцю за те, що живі, що разом, що маємо сили боротися і боремося. Вірю в нас. Всіх зі святом світлого Великодня!" – написав музикант.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як знаменитості вітали українців із Великоднем. Також у добірці можна подивитися, як зірки провели свято.

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