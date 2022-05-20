Тарас Тополя зізнався, чи сперечався з Едом Шираном щодо знімань у спільному кліпі у військовій формі

Тарас Тополя зізнався, чи сперечався з Едом Шираном щодо знімань у спільному кліпі у військовій формі

На початку травня відбулася прем'єра спільного треку британського співака Еда Ширана та гурту "Антитіла" під назвою 2Step.

До цього артисти записали відео до зіркового колеги із пропозицією взяти участь у благодійному концерті в Бірмінгемі. Втім, організатори відмовили українському гурту, оскільки колектив, яких захищає країну від російських загарбників, був у формі та тримав зброю у руках.

У телемарафоні "Єдині новини" Тарас Тополя, який знявся у кліпі у військовій формі, зізнався, чи не сперечався щодо свого вигляду у кадрі із самим Едом.

"Абсолютно жодних зауважень та дискусій, тому що в участі у тому благодійному концерті в Бірмінгемі нам відмовила не команда Еда, а саме організатори. А організатори цієї акції жодного відношення не мали до пісні та кліпу", – прокоментував співак.

Також він розповів, що взагалі не було дискусій щодо мови, якою співатиме Тополя. До слова, він виконує трек українською.

"Вони все приймали абсолютно без жодних зауважень. Вони підтримують Україну і монетизація піде на благодійність проєкту Music Saves UA", – зазначив він.

Тарас Тополя: деталі знімання спільного кліпу з Едом Шираном

Крім того, Тополя заінтригував виступом до Дня Києва. Як зізнався зірка, за 12 років існування київського гурту, колектив вперше покликали виступити у це свято.

Нагадаємо, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів про ситуацію на Харківщині. Артист зазначив, що те, що українські бійці йдуть в контрнаступ, його дуже тішить.

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