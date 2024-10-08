Тарас Тополя зізнався, чому неоднозначно ставиться до Пугачової та її чоловіка Галкіна

Фронтмен гурту "Антитіла", український співак Тарас Тополя висловився про російське подружжя артистів Максима Галкіна та Аллу Пугачову.

На думку Тополі, зірки не несуть вагомої користі для припинення кривавої війни. Виконавець пояснює, що попри виїзд знаменитих росіян з держави-терористки й підтримку України, вони жодним чином не тиснуть на владу. Тим самим їхній медійний вплив прирівнюється до нуля. До того ж український співак звернув увагу, що тривалий час з 2014 року подружжя й взагалі мовчало про вторгнення Росії в Україну.

"Ну дивіться, я ставлюсь до них індиферентно, прозоро. Якби Галкін, наприклад, заявив, що йде в президенти, і серйозно би націлився на крісло очільника Росії, тоді б я почав до нього якось ставитись, коментувати. А поки що його позиція приблизно настільки впливає на, скажімо, позицію Путіна і на діяльність цієї військової машини, як помах крил метелика. Якось паралельно. Вони з Пугачовою нібито підтримують Україну і все. Знову ж таки, де вони були в 2014 році, у 2015-му? І на цьому дякую", - сказав Тополя в інтерв'ю oboz.ua.

Алла Пугачова та Максим Галкін / Фото: instagram.com/alla_orfey

Нагадаємо, нещодавно співак Тарас Тополя висловився про мовне питання серед дітей. Артист назвав, що його обурило у школі під час того, як він забирав звідти сина.

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