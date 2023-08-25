Тарас Тополя зізнався, на які гроші живе і скільки витрачає на місяць: "Ніколи не жили на широку ногу"

Український виконавець, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів про свій заробіток та зізнався, скільки йому потрібно коштів на місяць.

Як зізнався артист, вони з дружиною, співачкою Alyosha, добре заробляли до війни. Окрім того, вони особливо не витрачали гроші, а зберігали їх. Тож нині музикантові з родиною є на що жити.

Гурт "Антитіла" нині теж має заробіток. Щоправда, як зізнався Тополя, понад 50 відсотків прибутку вони віддають на допомогу українським захисникам.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"У нас ніколи не було проблем з грошима. "Антитіла" дуже активно гастролювали до коронавірусу і після. "Антитіла" мали багато гастролей в Америці, співали на сцені політичних партій. Олена активно гастролювала. На щастя, проблем з грошима не було, але й ми не жили ніколи на широку ногу. Не те, що я не можу собі чогось дозволити, я можу багато чого собі дозволити", - розповів артист в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Також Тарас Тополя поділився, що на місяць йому багато коштів не потрібно. Він особливо не витрачає на їжу, одяг майже не купує. Єдине, на що йдуть кошти, це на речі першої потреби. Тополя також зізнався, що чималу суму він платить за комунальні послуги. До речі, Alyosha за кордоном теж заробляє гроші.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Я невибагливий. Сьогодні мої витрати були: я заправив пів бака бензином і купив собі два рази кави, заїду до батька поїсти. Якщо брати по одягу, то у мене 90 відсотків мого гардероба – це одяг, який мені потрібен для якихось заходів або на сцену. Комуналка зараз без опалення - чотири тисячі гривень", - зізнався артист.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя чесно відповів, чи повернеться служити на фронт парамедиком. Також співак прокоментував закиди, що до артистів-військових на війні особливе ставлення.

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