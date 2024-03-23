Тарас Тополя зізнався, що їм з Alyosha допомогло зберегти шлюб на відстані та про ревнощі дружини

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя відверто розповів, як з дружиною Alyosha підтримував теплі стосунки, коли вона жила в США, та чи присутні ревнощі в їхньому шлюбі.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" співак зізнався, що в них із коханою довірливі взаємини. Особисто він не ревнує дружину до якогось іншого чоловіка, а от щодо Alyosha, то Тополя говорить, що іноді вона може це вдавати.

"Я взагалі не ревнивий. А Олена - принаймні іноді вдає", - зізнався виконавець.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Загалом, під час війни на шлюб пари випало випробування – відстань. Alyosha з дітьми перебувала в США, а Тарас Тополя – в Україні. Закоханим вдалося зберегти теплі стосунки, тож співак з власного досвіду дав поради іншим парам, аби відстань не впливала на шлюб. За словами музиканта, нині є Мережа, завдяки якій можна бути на зв'язку та спілкуватися.

"Я можу порадити іншим жінкам і чоловікам – є Інтернет. Ви можете зв'язуватися одне з одним. Навіть на фронті є Інтернет, є можливість позначитися, що зі мною все добре, поговорити, висловити свої почуття, якісь думки, поділитися планами, підтримати одне одного", - зазначив виконавець.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Артист говорить, що потрібно бути відвертими та чесними одне з одним. Окрім того, у стосунках важливе місце займає інтим. Тарас Тополя радить не соромитися та надсилати одне одному пікантні відео. За словами музиканта, це дійсно працює.

"Війна розлучила мільйони людей, у яких обов'язки побутові в іншій країні впали на плечі жінки, при цьому фінансові труднощі, при цьому, а це дуже важливо, відсутність сексу. Тому коли у вас є Інтернет, будь ласка, знімайте, вправляйтеся в режисурі, знімайте одне одному романтичні відео, розкривайте себе. Це допомагає, це працює, я вам чесно кажу. Далі - бути відвертим", - поділився співак.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Окрім того, Тарас Тополя наголосив, що в них Alyosha є чимала відповідальність – діти. Зокрема, вони мусять робити все можливе, аби їхні сини та донька були щасливими.

"У нашій сім'ї діти – це дуже важливий фундамент, на якому будується майбутня родина. Вони нас тримають разом. У двох егоїстів завжди якісь свої таргани в голові, але діти – це спільна відповідальність", - додав музикант.

Alyosha, Тарас Тополя та їхні діти / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Зазначимо, коли почалася повномасштабна війна Alyosha з дітьми виїхала до США, а Тарас Тополя залишився в Україні та пішов служити. Подружжю вкрай рідко вдавалося бачитися. Alyosha повернулася до України лише восени 2023 року.

Нагадаємо, Тарас Тополя різко пройшовся українським шоубізнесом і захейтив сучасних артистів.

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