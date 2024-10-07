Тарас Тополя зізнався, як неприємно здивувався в одній зі шкіл Києва: "Всі діти говорять російською"

Фронтмен гурту "Антитіла", український співак Тарас Тополя зізнався, як неприємно здивувався в одній зі шкіл Києва.

Зокрема, сини артиста ходять до школи. Виконавець зізнався, що нещодавно неприємно здивувався, коли відводив молодшого Марка до навчального закладу. Музиканта обурило, що практично всі дітлахи розмовляють російською. Звісно ж, співак наголошує, що відповідальність за це лежить на батьках, які не привчають дитину до української. Утім, Тараса Тополю обурює, що не всі розуміють важливість переходу на рідну мову, особливо що стосується покоління, що підростає.

Тарас Тополя з дружиною та синами / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Ця ситуація мене бентежить. От я зараз відвів Марка до школи вранці, і всі діти говорять російською мовою. Це в Києві. Засуджувати я не можу, тому що це батьки, які спілкуються російською мовою, з цими батьками інші батьки спілкувалися російською мовою", - прокоментував артист в інтерв'ю для Oboz.ua.

Тарас Тополя зі своєю дружиною Оленою домовився, що їхні діти спілкуватимуться українською. Таке рішення родина прийняла після анексії Криму та початку війни на сході України. Утім, виконавець розуміє, що не всі сім'ї так вчинили. Ба більше, навіть після початку повномасштабної війни певний осередок суспільства лишається російськомовним.

Тарас Тополя з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"В інших сім'ях не так. І я, на жаль, констатую, що мовне середовище в Києві продовжує бути російськомовним, незважаючи ні на що", - додав музикант.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя спростував інформацію, що нібито він йтиме до політики. Також артист зробив заяву про нардепку Мар'яну Безуглу.

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