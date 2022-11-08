Тарас Тополя зізнався, як опинився серед кандидатів журі нацвідбору: "Поставили перед фактом"

Український виконавець, лідер гурту "Антитіла", Тарас Тополя за результатами народного голосування став членом журі Національного відбору на "Євробачення-2023".

Як зізнався у телемарафоні музикант, для нього це стало справжньою несподіванкою. Він не знав, що його хочуть долучити до списку кандидатів журі нацвідбору. Коли артист переміг за результатами голосування, то відчув радість, адже йому довіряють таку важливу місію. Також Тополя зізнався, що це велика відповідальність для нього.

Склад журі нацвідбору / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"Для мене стало несподіванкою, що мене долучили до списку. Команда "Суспільного" тримала зв'язок з моєю командою, і мене поставили перед фактом, що я в цьому переліку персон, за яких голосують. Несподіванка, це, мабуть, не те слово, яким можна охарактеризувати мої відчуття, більше, мабуть, слово "відповідальність", - поділився артист.

Тополя говорить, що не боїться скандалів, які можуть трапитися під час фіналу нацвідбору. Він до цього готовий.

"У цьому для мене нічого страшного нема. Після шести місяців на нулі складно знайти те, до чого я не готовий", - зізнався музикант.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Тополя лише боїться не помилитися та обрати гідного кандидата, який представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Задля цього співак буде ретельно готуватися: вивчати творчість конкурсантів та їхні життєві погляди.

"Єдине, чого я по-справжньому боюся, це щоб обрати гідного кандидата. Це відповідальна місія. У зв'язку з цим я маю витратити велику частину свого часу, що досконально вивчити всіх претендентів: їхній творчий матеріал, їхню біографію, їхні заяви, їхню життєву позицію і таке інше. Щоб коли дійде момент сісти за стіл журю поруч з Джамалою та Юлією Саніною, бути вже готовим дійсно об'єктивно, максимально широко оцінувати кожного з кандидатів", - додав артист.

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