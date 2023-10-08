Тарас Тополя зізнався, як вони з Alyosha врятували шлюб під час війни

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя поділився, як їм з дружиною Оленою Тополею, відомою як співачка Alyosha, вдалося зберегти родину під час війни.

Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення РФ до України Тарас пішов на фронт, а дружину з трьома маленькими дітьми відправив до батьків у США.

В інтерв'ю "Голосу Америки" музикант розповів, що ці півтора роки, які вони з дружиною та дітьми не бачилися, далися їм не легко:

"На щастя, пережили. І довгі розлуки пережили. Мабуть, тому що, незважаючи ні на що, на різні проблеми, які виникали, а вони виникали, у нас є спільні діти. Це є наші сонечка, заради яких, не скажу, що ми живемо заради них, але великою мірою ми живемо заради них. Ми будуємо наші спільні плани заради них", - сказав Тополя.

Alyohsa і Тарас Тополя з синами / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Артист зазначив, що у нього немає якогось певного рецепту, як можна зберегти шлюб на відстані, ще й під час війни:

"Очевидно, що величезна кількість родин зруйнувалась через війну, через неможливість бути разом, через загострення побутових різних проблем, через фінансове питання, через те, що хлопці там, а дівчата з дітьми за кордоном і це абсолютно різні світи. Як це владнати я не дам вам, на жаль, якогось рецепту. В нашій родині рецепт такий, що треба підніматися над усіма розбіжностями. Два егоїсти мають вимикати бойовий режим, вмикати режим злагоди і примирення, іноді закривати на щось очі, іноді просити вибачення, іноді вибачати. Якось так ми витримали, якось так нам вдалося зберегти родину. Сподіваюся, ще на десятки років вперед", - прокоментував Тополя.

Alyosha і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Нагадаємо, раніше дружина Тараса Тополі співачка Alyosha зізнавалася, що поки вона була в Америці з дітьми, її з'їдали ревнощі. Артистка не приховує, що через відстань з чоловіком їй "зривало дах".

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