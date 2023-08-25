Тарас Тополя зізнався, як змінилися їхні з Alyosha стосунки і коли його родина повернеться до України

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя поділився подробицями особистого життя, він розповів, як відстань вплинула на їхні стосунки з дружиною, співачкою Alyosha.

Родина артиста від початку повномасштабної війни мешкає у США. Як зізнався Тополя, підтримувати зв'язок на відстані неабияк складно. Виконавець розуміє, що дружині не вистачає його уваги. Однак їхнє ставлення одне до одного не змінилося. За словами Тополі, найголовніше, що у них збереглося, - це довіра.

Alyosha та Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Стосунки на відстані – це дуже складно. Складно не через те, що у нас змінилося ставлення одне до одного. Просто складно…Їй місяцями не було, як притулитися до чоловіка. Вона більш тактильна, більш романтична, їй не вистачає ніжності. Складно і в психологічному плані. Плюс секс. Це ж не нормально, у нас здорова сім'я, у нас пристрасть з Оленою, ми кохаємо одне одного, ми цікаві одне одному. Коли ти на відстані, ти ж не телепортуєшся. Мені головне – довіра. Вона збереглася. У нас із нею довіра одне до одного", - розповів музикант в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Незабаром вже родина Тараса Тополі повернеться до України. Співак говорить, що дітям вже час йти до школи. До цього вони навчалися дистанційно, однак через різницю у часі це було неабияк складно робити.

Alyosha і Тарас Тополя з дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"30 серпня повернуться. Діти підуть до школи, до дитячого садочку. Потрібно вже. Діти вчилися дистанційно. Було дуже складно, сім годин різниці у часі, вони просто робили домашню роботу", - зізнався музикант.

Нагадаємо, нещодавно Alyosha показала помітно підрослу доньку Марійку. Також виконавиця звернулася до українців з особливим меседжем.

Читайте також: