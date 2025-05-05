Тарас Цимбалюк чесно зізнався, чому погодився стати головним героєм шоу "Холостяк"

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Український актор Тарас Цимбалюк уперше пояснив своє рішення стати головним героєм романтичного реаліті "Холостяк".

За словами зірки, цьому посприяло багато факторів. Насамперед він розійшовся зі своєю колишньою дівчиною. Водночас Тарас зізнається, що має довіру до телеканалу, який зніматиме телешоу, та дійсно вірить, що зустріне кохану людину саме на проєкті. І насамкінець додав, що хоче бути ближчим до своїх прихильників і розкриватися по-новому.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Тут причин, звісно, обʼєдналось чимало. Наприклад, я бачу для себе цей проєкт абсолютно новим телевізійним досвідом та без перебільшення новим викликом. Я сподіваюсь, що в цьому форматі народиться щось цікаве для глядачів. До того ж я не перебуваю у стосунках вже декілька місяців. Тому я можу органічно погодитися на умови цієї програми. І я дійсно вірю, що є вірогідність, що я там можу зустріти людину, яка по-новому вплине на особисте життя. Також мені приємно ще і в такому амплуа поєднатись з глядачами, котрі давно слідкують за моєю творчістю і ще знаю, що для багатьох людей реаліті-шоу "Холостяк" – улюблений проєкт на ТБ, тож буду намагатись зробити все, щоб ви і надалі лишались фанатами цієї програми!" – написав Цимбалюк.

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Нагадаємо, нещодавно актора Тараса Цимбалюк запідозрили у романі з відомою колегою по сцені. Інсайдер показав відео зіркової парочки, яка насолоджувалася романтичною прогулянкою.