Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька: зірок на тлі чуток про роман заскочили за ручки на прогулянці

Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька

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Українського актора Тараса Цимбалюка, якого нещодавно обрали новим героєм "Холостяка", запідозрили у романі з відомою колегою по сцені.

Вже тривалий час у Мережі точаться відповідні чутки. Одним з перших на це звернув увагу блогер-пліткар Богдан Беспалов. У своєму Telegram-каналі він поділився інформацією від інсайдера про "актуальний роман" Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької, між якими нібито вирує "справжня пристрасть".

До слова, зірки доволі часто проводять час наодинці у перервах на гастролях. Вони грають в одній виставі. Під час однієї з таких поїздок Цимбалюка та Світлицьку заскочили на прогулянці. Відповідним відео поділився ще один інсайдер ексклюзивно для редакції сайту ТСН.ua. За словами джерела, пару було помічено разом ще на початку весни цього року у Львові. На кадрах чітко видно, як зірки прогулювалася площею Ринок і трималися за руки.

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Оскільки артистів було знято на відео зі спини, то інсайдер у підтвердження того, що це був саме Цимбалюк і Світлицька, надіслав скриншот. На кадрах зі сторіз по образу можна упізнати, що актора дійсно тримала за руку саме Олена.

Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька / © ТСН

Ще більше олії у вогонь підлив Telegram-канал "Злива". За їхніми даними, чутки про стосунки Цимбалюка та Світлицької зливають самі "офіціанти ресторанів і працівники готелів". Ба більше, пазл складається й тоді, коли інсайдер говорить, що парочку заскочують разом саме під час гастролей.

"Пара геть не ховається, їх заскочували за кулісами ледь не всіх будинків культури і театрів, де були гастролі спільної вистави", — йдеться у "Зливі".

Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька з акторами / © instagram.com/olena_svitlytska

Зауважимо, ані Тарас, ані Олена поки що не спростовували та не підтверджували цих чуток.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк став приводом для обговорень через ще одні плітки. Зокрема, йому неочікувано приписали батьківство третьої дитини співачки СолоХи, з якою він теж грає в одній виставі. Проте артист вийшов на зв'язок і розкрив, чи правда це.