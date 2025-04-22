СолоХа вагітна від Тараса Цимбалюка: у команді співачки відреагували на чутки

Тарас Цимбалюк і СолоХа

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Вже другий день Мережею ширяться чутки про те, що співачка СолоХа нібито вагітна від відомого актора Тараса Цимбалюка.

Першими про це написало видання УНІАН з посиланням на свого інсайдера в театральній сфері. Ані актор, ані співачка досі цю чутку не прокоментували.

Редакція ТСН.ua зв’язалася з директором СолоХи, аби зрозуміти, правда це чи ні. На пряме запитання, пан Руслан відмовився відповідати. Тож, нам довелося піти на хитрість, аби дізнатися, чи правдиві чутки про вагітність артистки від Цимбалюка, чи ні. Ми запросили СолоХу на інтерв'ю в проєкт "Наодинці", де б вона змогла поділитися своєю історією. Утім, лише в тому випадку, якщо новини про її вагітність від актора правдиві. Річ у тім, що "Наодинці" дає можливість висловитися героям, але проєкт ретельно перевіряє інформацію та дає лише достовірні новини. Врешті, директор СолоХи визнав, що на "Наодинці" вони не зможуть потрапити, і тим самим спростував чутки про вагітність виконавиці від Тараса Цимбалюка:

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"Яка б не була відповідь — це змусить всіх передивитися інтервʼю. Якщо СолоХа не в форматі саме цього "YouTube-шоу", то зберігайте формат. Можливо, Ви б могли запросити СолоХу в студію до програми ЖВЛ? СолоХа там неодноразово була. СолоХа б розповіла про премʼєру в театрі (зараз вона якраз на гастролях з виставою "Наші Кайдаші"), як поєднує вагітність та активну роботу і, звісно, прокоментувала гучну новину зі своїм колегою", — відповів нам в письмовому повідомленні директор СолоХи, тим самим спростувавши її вагітність від Цимбалюка.

Сам актор досі мовчить і жодним чином не коментує "злив інсайдерів".

А ось солістка гурту "Лісапетний батальйон" не приховує свого особистого життя. Нагадаємо, нещодавно виконавиця Наталія Фаліон здивувала заявою, що була коханкою одруженого чоловіка.