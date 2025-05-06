Тарас Цимбалюк на рідкісному фото показався з рідною сестрою-красунею

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Український актор Тарас Цимбалюк вперше за тривалий час показався з рідною сестрою Олею.

Артист вирішив поспілкуватися з прихильниками в Instagram-stories. Знаменитості поставили чимало цікавих запитань, зокрема, й про родину. У Цимбалюка поцікавилися, чи є в нього брати та сестри. Актор зізнався, що він в родині не одна дитина. У знаменитості є рідна сестра-красуня Ольга, рідкісним фото з якою він поділився.

"Рідна сестра – Олюся", - підписав кадр із сестрою артист та додав смайлик у вигляді червоного серця.

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Тарас Цимбалюк із рідною сестрою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Також Тарас Цимбалюк розповів про сумну подію, яка стала переломним моментом в його житті. Актор зізнався, що тяжко пережив втрату бабусі. За словами Цимбалюка, його дитячому розуму це далося складно. Також актор саме тоді усвідомив, як важливо цінувати рідних людей, поки ті поруч.

"Смерть бабусі…Мій дитячий розум мусив у короткі терміни усвідомити, що я не тільки більше ніколи не зможу принести бабусі морозиво у стаканчику, яке вона обожнювала, а й ніколи не побачу її, і не почую той рідний голос...Вперше зустрівся з думкою, що треба цінувати людей поруч, які спрямовують нам свої непідробні емоції...Кажіть, що вагаєтесь сказати зараз, бо потім може не бути можливості...", - поділився артист.

Покійна бабуся Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк оголосив, що став новим "Холостяком". Актор вже зізнався, чому погодився шукати кохання на проєкті.