Гламур
626
Тарас Цимбалюк набив між грудьми нове тату і похизувався своїм сталевим пресом

Напівоголений актор показав результат нещодавнього візиту до тату-салону.

Віра Хмельницька
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Новий герой романтичного реаліті "Холостяк", український актор Тарас Цимбалюк похизувався новим татуюванням.

Доволі велике зображення з'явилося в артиста на грудях. У своєму фотоблогу Тарас оголив торс, аби у дзеркалі похизуватися результатом незадовго після сеансу у тату-майстра. Так, поміж грудей зірки відтепер постійно виднітиметься напис "добро".

Тарас Цимбалюк з новим татуюванням / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з новим татуюванням / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Загалом на тілі Цимбалюка понад 70 тату різних розмірів. Серед них є ті, які несуть особливий сенс для актора. Як от, наприклад, телефон покійної бабусі чи автограф тата. І на такій великій кількості зображень 35-річний Тарас не зупинився.

Цікаво, що лишень на початку серпня цього року знаменитість показував, що набив собі зображення метелика та напис "до біса нормальне, я хочу магії", як знову звернувся до тату-майстра, щоб набити слово "добро".

Чи вплинув на нове татуювання конкретний етап життя чи ситуація — актор не повідомляв. Однак відомо, нещодавно він став новим героєм романтичного реаліті, а також з'явився на модному показі лінійки одягу своєї колишньої обраниці Світлани. Він став моделлю та продемонстрував глядачам своє дефіле.

