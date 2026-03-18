Тарас Цимбалюк нарвався на гейт через рекламу неоднозначних препаратів: актор вийшов на зв’язок
Актор відреагував на критику та визнав помилку.
Український актор Тарас Цимбалюк опинився в центрі гучного обговорення після реклами неоднозначної продукції в соцмережах.
Зірку, відомого участю в шоу «Холостяк-14», розкритикували за співпрацю з брендом, який запідозрили у продажах наркотичних продуктів. Йдеться про так звані «кофішопи», які під виглядом сувенірної продукції продають суміші для куріння.
На ситуацію звернули увагу ветеран Віктор Лахно та бойовий медик Віцик у Threads. Зокрема, Лахно заявив, що подібні магазини нібито поширюють продукцію серед молоді, щоб збільшити аудиторію, і обурився відсутністю належної реакції з боку Нацполіції. Своєю чергою Віцик так само засудив участь медійних осіб у такій рекламі й закликав до відповідальності.
Після хвилі гейту Цимбалюк вийшов на зв’язок в Instagram і пояснив ситуацію. Актор зазначив, що зазвичай ретельно перевіряє всі рекламні інтеграції, однак цього разу «процес дав збій». За словами Цимбалюка, після хвилі гейту він видалив рекламні сториз і детально вивчив помилки.
Тарас пояснив, що сертифікати, які демонстрували представники бренду як доказ легальності, могли стосуватися лише окремих компонентів, а не кінцевого продукту. І через це «не завжди сертифікати відображають повний склад і властивості кінцевого продукту».
«Кожна рекламна інтеграція проходить у мене ретельну перевірку. На жаль, цього разу процес дав збій. На етапі погодження менеджер компанії запевняла, що продукт легальний і підтверджений відповідними документами. Після публікації я почав отримувати повідомлення від людей, які мали досвід взаємодії з продукцією, і зрозумів, що інформація, яку нам надали, може не відповідати дійсності, а продукція — бути небезпечною. Тому одразу ж після цього сториз були видалені», — зазначив актор.
Попри все зірка підкреслив, що не знімає з себе відповідальності. Актор публічно перепросив аудиторію та пообіцяв надалі ще ретельніше перевіряти всі пропозиції щодо співпраці.
«Перепрошую за цю ситуацію. Надалі будемо фільтрувати запити ще уважніше та відповідальніше», — підсумував Цимбалюк.
Попри все зірка підкреслив, що не знімає з себе відповідальності. Актор публічно перепросив аудиторію та пообіцяв надалі ще ретельніше перевіряти всі пропозиції щодо співпраці.