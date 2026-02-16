ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
1 хв

Тарас Цимбалюк неочікувано показався під крапельницею і пояснив, що сталось

Артист змусив своїх підписників неабияк хвилюватися за нього.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Український актор Тарас Цимбалюк неочікувано показався під крапельницею.

В Instagram-stories артист опублікував нове фото. На знімку знаменитість лежав у ліжку, а до його руки тим часом була приєднана система крапельниці. Тарас Цимбалюк довго не тримав інтригу та не став змушувати прихильників за нього хвилюватися, а одразу ж пояснив, що сталось.

Актор запевнив, що з його здоров'ям все гаразд. Артист заради профілактики прокапав курс вітамінів. Тож вже після цього Тарас Цимбалюк потішить прихильників, зігравши в Ужгороді одну зі своїх вистав.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Ужгород, зараз трішки заллю в себе вітамінів і ввечері, ясна річ, буду дуже на вас чекати на виставі", — зазначив актор.

Нагадаємо, минулої осені про Тараса Цимбалюка чимало говорили. Річ у тім, що він був новим героєм шоу "Холостяк". Нещодавно артист чесно зізнався, яку помилку зробив та чим його розчарував проєкт.

Дата публікації
Кількість переглядів
267
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie