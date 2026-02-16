Тарас Цимбалюк неочікувано показався під крапельницею і пояснив, що сталось

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Український актор Тарас Цимбалюк неочікувано показався під крапельницею.

В Instagram-stories артист опублікував нове фото. На знімку знаменитість лежав у ліжку, а до його руки тим часом була приєднана система крапельниці. Тарас Цимбалюк довго не тримав інтригу та не став змушувати прихильників за нього хвилюватися, а одразу ж пояснив, що сталось.

Актор запевнив, що з його здоров'ям все гаразд. Артист заради профілактики прокапав курс вітамінів. Тож вже після цього Тарас Цимбалюк потішить прихильників, зігравши в Ужгороді одну зі своїх вистав.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Ужгород, зараз трішки заллю в себе вітамінів і ввечері, ясна річ, буду дуже на вас чекати на виставі", — зазначив актор.

Нагадаємо, минулої осені про Тараса Цимбалюка чимало говорили. Річ у тім, що він був новим героєм шоу "Холостяк". Нещодавно артист чесно зізнався, яку помилку зробив та чим його розчарував проєкт.