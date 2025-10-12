Тарас Цимбалюк неочікувано став блондином і похизувався кардинально новим іміджем

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор та новий герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк неочікувано став блондином.

Так, артист наважився на зміни в зовнішньому вигляді. Зірка вирішив поекспериментувати із зачіскою. Волосся позбуватися актор не став, а натомість його пофарбував, а точніше висвітлив. У своєму Instagram знаменитість опублікував фото, де позує зі спеціальним засобом на голові. На наступних кадрах Тарас Цимбалюк вже хизувався результатом. Зокрема, актор став блондином.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

До речі, цілком ймовірно, що на такий експеримент Тарас Цимбалюк наважився не просто так. Наразі актор активно працює на знімальному майданчику. Артист знімається в стрічці режисера Олексія Комаровського. Компанію знаменитості складають колеги Анастасія Цимбалару, Наталка Денисенко та Антоніна Хижняк. Тож, цілком ймовірно, що нова зачіска необхідна для ролі.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк приїздив до батьків до свого рідного міста. Артистка ділився їхніми спільними фото, на яких показував, який вони вигляд мають всі разом.