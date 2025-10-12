- Дата публікації
Тарас Цимбалюк неочікувано став блондином і похизувався кардинально новим іміджем
Артист показав, який тепер вигляд має.
Український актор та новий герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк неочікувано став блондином.
Так, артист наважився на зміни в зовнішньому вигляді. Зірка вирішив поекспериментувати із зачіскою. Волосся позбуватися актор не став, а натомість його пофарбував, а точніше висвітлив. У своєму Instagram знаменитість опублікував фото, де позує зі спеціальним засобом на голові. На наступних кадрах Тарас Цимбалюк вже хизувався результатом. Зокрема, актор став блондином.
До речі, цілком ймовірно, що на такий експеримент Тарас Цимбалюк наважився не просто так. Наразі актор активно працює на знімальному майданчику. Артист знімається в стрічці режисера Олексія Комаровського. Компанію знаменитості складають колеги Анастасія Цимбалару, Наталка Денисенко та Антоніна Хижняк. Тож, цілком ймовірно, що нова зачіска необхідна для ролі.
Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк приїздив до батьків до свого рідного міста. Артистка ділився їхніми спільними фото, на яких показував, який вони вигляд мають всі разом.