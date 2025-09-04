ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

Тарас Цимбалюк неочікувано засвітився в компанії колишньої коханої

Тарас Цимбалюк став манекенником, аби підтримати ексобраницю.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Новий герой романтичного реаліті "Холостяк", український актор Тарас Цимбалюк неочікувано засвітився в компанії колишньої коханої, бізнесвумен Світлани Готочкіної.

Артист вирішив підтримати ексобраницю. Річ у тім, що Світлана Готочкіна презентувала в Києві нову колекцію свого одягу. Модний показ минув в одному з ангарів столиці. Моделі виходили з літака та дефілювали подіумом, який був у вигляді крила літального апарату.

Тарас Цимбалюк на показі Світлани Готочкіної / © instagram.com/got.sveta

Тарас Цимбалюк на показі Світлани Готочкіної / © instagram.com/got.sveta

Так от, аби підтримати колишню обраницю, Тарас Цимбалюк став манекенником. Ба більше, наприкінці показу актор навіть дефілював поруч із бізнесвумен.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/got.sveta

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/got.sveta

Зазначимо, Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна почали зустрічатися восени 2022 року. Однак вже наприкінці грудня 2024-го почали ширитися чутки про розрив пари. Ані актор, ані бізнесвумен ці плітки не коментували. Проте у квітні 2025 року артист офіційно підтвердив розрив зі Світланою Готочкіною, ставши новим героєм проєкту "Холостяк".

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк скаржився, що втратив фізичну форму. Актор пояснив, через що це сталося.

Дата публікації
Кількість переглядів
333
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie