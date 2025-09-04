- Дата публікації
Тарас Цимбалюк неочікувано засвітився в компанії колишньої коханої
Тарас Цимбалюк став манекенником, аби підтримати ексобраницю.
Новий герой романтичного реаліті "Холостяк", український актор Тарас Цимбалюк неочікувано засвітився в компанії колишньої коханої, бізнесвумен Світлани Готочкіної.
Артист вирішив підтримати ексобраницю. Річ у тім, що Світлана Готочкіна презентувала в Києві нову колекцію свого одягу. Модний показ минув в одному з ангарів столиці. Моделі виходили з літака та дефілювали подіумом, який був у вигляді крила літального апарату.
Так от, аби підтримати колишню обраницю, Тарас Цимбалюк став манекенником. Ба більше, наприкінці показу актор навіть дефілював поруч із бізнесвумен.
Зазначимо, Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна почали зустрічатися восени 2022 року. Однак вже наприкінці грудня 2024-го почали ширитися чутки про розрив пари. Ані актор, ані бізнесвумен ці плітки не коментували. Проте у квітні 2025 року артист офіційно підтвердив розрив зі Світланою Готочкіною, ставши новим героєм проєкту "Холостяк".
Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк скаржився, що втратив фізичну форму. Актор пояснив, через що це сталося.