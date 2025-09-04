Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Новий герой романтичного реаліті "Холостяк", український актор Тарас Цимбалюк неочікувано засвітився в компанії колишньої коханої, бізнесвумен Світлани Готочкіної.

Артист вирішив підтримати ексобраницю. Річ у тім, що Світлана Готочкіна презентувала в Києві нову колекцію свого одягу. Модний показ минув в одному з ангарів столиці. Моделі виходили з літака та дефілювали подіумом, який був у вигляді крила літального апарату.

Тарас Цимбалюк на показі Світлани Готочкіної / © instagram.com/got.sveta

Так от, аби підтримати колишню обраницю, Тарас Цимбалюк став манекенником. Ба більше, наприкінці показу актор навіть дефілював поруч із бізнесвумен.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/got.sveta

Зазначимо, Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна почали зустрічатися восени 2022 року. Однак вже наприкінці грудня 2024-го почали ширитися чутки про розрив пари. Ані актор, ані бізнесвумен ці плітки не коментували. Проте у квітні 2025 року артист офіційно підтвердив розрив зі Світланою Готочкіною, ставши новим героєм проєкту "Холостяк".

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк скаржився, що втратив фізичну форму. Актор пояснив, через що це сталося.