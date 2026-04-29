- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 769
- Час на прочитання
- 1 хв
Тарас Цимбалюк отримав ляпаса від відомої акторки: момент зафіксували камери
Надія Хільська не пошкодувала колегу та «всипала» йому десяток разів.
Актори Тарас Цимбалюк та Надія Хільська зчинили ажіотаж у Мережі: відео, де «холостяк» отримує ляпаса, миттєво розлетілося Інтернетом.
Артистка в кадрі доволі емоційно «виховала» колегу десятки разів по лівій щоці, на тлі лише й встигали лунати гучні сплески ударів. Актор виклав ролик зі знімального майданчика, показавши кумедний дубль. Судячи з підпису, сцена була частиною робочого процесу. В коментарях швидко з’явилися як фанати, так і колеги.
«Ідеальний знімальний день», — пожартував Тарас Цимбалюк.
Під відео розгорнулася ціла хвиля реакцій: від дружніх підколів до відвертого тролінгу. Режисер Олексій Комаровський порадив акторові «міняти щоку», а Андрій Федінчик обмежився смайликом.
«Нарешті!»— короткий, але промовистий коментар ведучого Григорія Решетніка.
Користувачі ж не втратили нагоди згадати не лише серіал, а й телевізійний бекграунд актора. Дехто жартував, що це «відплата за всіх ображених жінок», інші — що подібну сцену охоче зіграли б учасниці романтичного реаліті «Холостяк».
Нагадаємо, нещодавно Світлицька на тлі чуток про роман з Цимбалюком вперше розповіла про нового коханого та свої вимоги.