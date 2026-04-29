Тарас Цимбалюк отримав ляпаса від відомої акторки: момент зафіксували камери

Тарас Цимбалюк і Надія Хільська

Актори Тарас Цимбалюк та Надія Хільська зчинили ажіотаж у Мережі: відео, де «холостяк» отримує ляпаса, миттєво розлетілося Інтернетом.

Артистка в кадрі доволі емоційно «виховала» колегу десятки разів по лівій щоці, на тлі лише й встигали лунати гучні сплески ударів. Актор виклав ролик зі знімального майданчика, показавши кумедний дубль. Судячи з підпису, сцена була частиною робочого процесу. В коментарях швидко з’явилися як фанати, так і колеги.

«Ідеальний знімальний день», — пожартував Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк та Надія Хільська / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Під відео розгорнулася ціла хвиля реакцій: від дружніх підколів до відвертого тролінгу. Режисер Олексій Комаровський порадив акторові «міняти щоку», а Андрій Федінчик обмежився смайликом.

«Нарешті!»— короткий, але промовистий коментар ведучого Григорія Решетніка.

Користувачі ж не втратили нагоди згадати не лише серіал, а й телевізійний бекграунд актора. Дехто жартував, що це «відплата за всіх ображених жінок», інші — що подібну сцену охоче зіграли б учасниці романтичного реаліті «Холостяк».

Нагадаємо, нещодавно Світлицька на тлі чуток про роман з Цимбалюком вперше розповіла про нового коханого та свої вимоги.

