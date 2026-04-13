Тарас Цимбалюк після ДТП у Києві вийшов на зв’язок і чесно зізнався, чи сідав за кермо напідпитку

Український актор Тарас Цимбалюк відреагував на гучні новини про ДТП за його участі та особисто пояснив, що сталося.

У своєму Instagram артист підтвердив факт аварії та розкрив обставини інциденту. За словами Цимбалюка, ДТП дійсно сталася у Великдень, коли він повертався до Києва від батьків із Корсунь-Шевченківського. Втім, актор одразу розставив акценти: за кермом перебував не він.

Як зазначив Тарас Цимбалюк, під час святкового застілля він вживав алкоголь, тому свідомо не сідав за кермо, передавши авто тверезому товаришу Роману. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав — сталося лише зіткнення з припаркованим автомобілем після того, як машину занесло. Актор наголосив, що всі деталі пригоди задокументовані правоохоронцями.

«На жаль, вчора на ми потрапили в ДТП. Найголовніше, що всі живі і цілі. Звісно, як і багато українців у Великдень, ми проводили компанією цей день: я випив і став пасажиром, коли виїхав від батьків, за кермо моєї машини сів мій Роман, котрий, ясна річ, не вживав… Я був поруч. Трапилось незаплановане: Ромчик наїхав на бордюр клумби і машину повело. Дякувати ніхто не постраждав — і це найголовніше. Є постанова поліції, де в офіційних документах ця інформація підтверджена», — повідомив зірка.

