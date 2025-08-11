ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1155
Час на прочитання
1 хв

Тарас Цимбалюк показав рідну сестру з племінниками та як на городі з мамою картоплю копав

Актор приїхав до рідного Корсунь-Шевченківського побачитися з найріднішими.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Тарас Цимбалюк з мамою

Тарас Цимбалюк з мамою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк приїхав до рідної домівки у Корсунь-Шевченківському.

У своєму Instagram артист поділився затишними моментами. Зокрема, як батьки, сестра та племінники зустрічали його накритим столом. Після трапези Цимбалюк прогулявся вечірнім містом з родичами і розчулив своїми емоціями зі словами: "Який кайф".

Батько Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Батько Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Мама Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Мама Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Рідна сестра Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Рідна сестра Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Племінник Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Племінник Тараса Цимбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Пізніше знаменитість опублікував фото з городу. На знімку він постає разом із мамою Тетяною Василівною. У підписі до кадру Цимбалюк з гумором зізнався, що нещодавно допомагав найріднішій копати картоплю.

"Холостяк" це, звісно, добре… Але картопля сама себе не викопає", — жартома написав зірка.

Тарас Цимбалюк з мамою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк з мамою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

У коментарях шанувальники й зіркові друзі актора вже відреагували на таке перевтілення та домашній контент:

  • “Ну хіба можна бути настільки ідеальним” — Григорій Решетнік

  • “Атмосфера – топ!!! Тетяна Василівна модниця” — Наталка Денисенко

  • Тарасе, викопайте картоплю ще моїй мамі, будь ласка

  • Захоплююсь Вами, бо в Вас є найцінніше — людяність і простота

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показала своїх батьків та який подарунок їм зробила на Хмельниччині.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie