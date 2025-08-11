- Дата публікації
Тарас Цимбалюк показав рідну сестру з племінниками та як на городі з мамою картоплю копав
Актор приїхав до рідного Корсунь-Шевченківського побачитися з найріднішими.
Український актор Тарас Цимбалюк приїхав до рідної домівки у Корсунь-Шевченківському.
У своєму Instagram артист поділився затишними моментами. Зокрема, як батьки, сестра та племінники зустрічали його накритим столом. Після трапези Цимбалюк прогулявся вечірнім містом з родичами і розчулив своїми емоціями зі словами: "Який кайф".
Пізніше знаменитість опублікував фото з городу. На знімку він постає разом із мамою Тетяною Василівною. У підписі до кадру Цимбалюк з гумором зізнався, що нещодавно допомагав найріднішій копати картоплю.
"Холостяк" це, звісно, добре… Але картопля сама себе не викопає", — жартома написав зірка.
У коментарях шанувальники й зіркові друзі актора вже відреагували на таке перевтілення та домашній контент:
“Ну хіба можна бути настільки ідеальним” — Григорій Решетнік
“Атмосфера – топ!!! Тетяна Василівна модниця” — Наталка Денисенко
Тарасе, викопайте картоплю ще моїй мамі, будь ласка
Захоплююсь Вами, бо в Вас є найцінніше — людяність і простота
