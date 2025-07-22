Тарас Цимбалюк показався під крапельницями й розкрив причину погіршення самопочуття

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Український актор Тарас Цимбалюк повідомив про раптове погіршення самопочуття, яке завершилося крапельницями.

У своєму Instagram артист зізнався, що вже добу почувається жахливо — його здоров'я підкосило сильне отруєння. Цимбалюк опублікував фото з крапельницею на ліжку і звернувся до підписників із закликом берегти здоров’я. Водночас зізнався, що цей період став для нього справжнім випробуванням.

"Таке обличчя у людини, котра отруїлася і вже добу ах**ває від свого стану. Бережіть себе! Обіймаю", — поділився Цимбалюк.

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Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Попри слабкість, актор не втрачає оптимізму. Він зазначив, що чекає на покращення стану та дотримується всіх медичних рекомендацій, адже попереду на нього чекає низка робочих проєктів.

"Прокапався. Ліки купив. Чекаю, коли мене попустить, бо мене чекає купа роботи", — додав зірка.

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