Тарас Цимбалюк показався у підлітковому віці і здивував, як заробив перші гроші: "Платили 2 гривні"

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Новий герой романтичного реаліті "Холостяк", український актор Тарас Цимбалюк поділився архівним фото і розповів про перші зароблені гроші.

Знаменитість згадав підлітковий вік, коли він наполегливо намагався знайти своє призначення. Майбутній артист ходив на футбол, бокс, танці та полюбляв грати в комп'ютерні ігри. Комп'ютера вдома у Цимбалюка не було, але він неабияк про це мріяв. Тож, майбутній актор брався за заробітки. Перша робота Цимбалюка була на будівництві, куди його брав брат та платив йому щодня по дві гривні.

"У підлітковому віці я постійно шукав себе. Ходив на футбол, бокс, танці. У вільний час сидів у комп'ютерному клубі й мріяв мати вдома власний комп'ютер. Дуже хотів заробити гроші на нього сам. Пам'ятаю, як брат брав мене на будівництво й платив по 2 гривні на день – тоді це були мої перші гроші. Добре, що поряд була й старша сестра, яка завжди вірила в мене", - пригадує артист.

Тарас Цимбалюк із сестрою / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк виніс урок, що всі ті пошуки себе та різні заняття були неабияк важливими. Завдяки цьому артист не боявся братися за щось нове. Врешті-решт, доля звела Тараса Цимбалюка з акторською професією.

"Зараз розумію, що всі ці спроби були важливими. Вони вчили мене не боятися пробувати й шукати нове. І саме це привело мене в акторство – професію, де можна прожити сотні різних життів", - підсумував артист.

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

